Prognoza meteo in saptamana 12 - 18 februarie: Vremea va intra intr-un proces de racire. Sunt asteptate si ploi

Prognoza meteo in saptamana 12 - 18 februarie: Urmeaza o saptamana in care vom avea parte de variatii mari de temperatura. Luni ne vom mai bucura de vreme frumoasa, cu temperaturi peste cele specifice datei din calendar.Apoi, de la mijlocul saptamanii, vremea va intra intr-un proces de racire.Potrivit prognozemeteo, vremea in saptamana 12 - 18 februarie 2024 aduce o alternanta intre temperaturi mai scazute si valori peste normalul perioadei.Sunt asteptate precipitatii insemnate cantitativ, ... citește toată știrea