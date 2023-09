Meteorologii anunta ca vremea se va mentine calda, cu mult peste normalul acestei perioade, la inceputul primei saptamani de prognoza. Mai apoi, odata cu inceputul lunii octombrie, vremea va intra intr-un proces de racire, fiind anuntat un val de aer polar peste Romania. Valul de frig aduce cu el si ploi, in toate regiunile tarii.ANM a publicat estimarea valorilor termice si a precipitatiilor pe regiuni, in intervalul 25 septembrie - 8 octombrie.Vremea in Alba, in saptamana 25 septembrie - ... citeste toata stirea