Prognoza meteo pentru iunie: modele de presiune neobisnuite si anomalii in Europa. Vreme uscata si calda in a doua parte a lunii

Prognoza meteo pentru iunie: modele de presiune neobisnuite si anomalii vor fi inregistrate in cea de a doua parte a lunii.Prognoza meteo din iunie arata o alternanta neobisnuita a sistemelor de presiune peste emisfera nordica, transmit meteorologii europeni.Cum va fi vremea in vara 2024. Trei sisteme de prognoza pe termen lung anunta acelasi lucru: calduri extreme in emisfera nordicaVa fi o dinamica normala a vremii in prima parte a lunii iunie, cu temperaturi in general mai ridicate.A ... citește toată știrea