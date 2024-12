PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LA GHISEELE INSPECTORATULUI DE POLIEsIE JUDEEsEAN ALBA, IN PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA

In perioada sarbatorilor de iarna, ghiseul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, care functioneaza la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, cu sediul in municipiul Alba Iulia, in incinta Carolina Mall, va fi deschis in ziua de 24.12.2024, in intervalul orar 08.30 -12.00 si in ziua de 31.12.2024, in intervalul ... citește toată știrea