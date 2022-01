Program de testare in weekend pentru pacientii simptomatici, la laboratorul DSP de pe strada Musetelului din Alba Iulia

In contextul cresterii accelerate a numarului de cazuri Sars-CoV-2, pentru a facilita accesul la testare a populatiei judetului Alba inclusiv in zilele de week-end, DSP Alba va asigura functionarea laboratorului si in zilele de sambata si duminica.Decizia a fost luata in principal pentru a prelua din presiunea pusa pe Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Alba Alba Iulia care este suprasolicitata in special in week-end-uri cand majoritatea cabinetelor medicilor de familie nu ... citeste toata stirea