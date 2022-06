Program pilot de monitorizare si stingere a incendiilor in Grecia. ISU Alba reprezentata de doi subofiteri

Pompierii romani pleaca si anul acesta in Grecia. La misiune participa si forte de interventie din Alba. Totul face parte dintr-un program pilot de pre-pozitionare pentru intarirea rezilientei autoritatilor elene in gestionarea incendiilor de vegetatie.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba Iulia, va fi reprezentat in Grecia, de doi subofiteri din cadrul institutiei, plutonier major Brad Andrei si plutonier adjutant Clamba Alexandru.In perioada 01 iulie - 01 august 2022, Departamentul ... citeste toata stirea