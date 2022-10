Programul activitatilor dedicate Zilei Armatei la Sebes

Ziua Armatei Romane, care va fi celebrata in fiecare an, pe 25 octombrie, va fi sarbatorita si la Sebes, printr-un ceremonial religios, depuneri de coroane de flori si o parada militara.Ceremonialele vor avea loc in prezenta primarului municipiului Sebes, Dorin Nistor, si a reprezentantilor unitatilor militare care activeaza pe raza municipiului. Vor avea loc depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din incinta Bisericii Ortodoxe din Petresti - ora 10.00, la Cimitirul Eroilor ... citeste toata stirea