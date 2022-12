Programul autobuzelor din Alba, pentru finalul anului 2022 si inceputul lui 2023, in zona metropolitana Alba Iulia

Programul de circulatie al Societatii de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru sfarsitul anului 2022 si inceputul anului 2023, in Zonele Metropolitane 1-7 se va modifica dupa cum urmeaza:26 decembrie 2022 - program de duminica;2 ianuarie 2023 - program de duminica. Foarte important: autobuzele programate sa transporte angajatii societatilor comerciale vor circula normal, in functie de programul de lucru stabilit anterior!Informatiile referitoare la programul de circulatie in zona tarifara ... citeste toata stirea