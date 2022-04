In perioada sarbatorilor de Pasti, mijloacele de transport in comun din municipiul Alba Iulia, vor circula dupa un program special, unul asemanator zilelor de sambata si duminica.In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulatie al Societatii de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 22.04.2022-25.04.2022, in Zonele Metropolitane 1-7 va fi urmatorul:in zilele de 22, 24 si 25 aprilie ... citeste toata stirea