Programul de circulatie al autobuzelor, de Ziua Copilului, in Alba Iulia

Mijloacele de transport in comun din Alba Iulia, vor avea program special miercuri, de Ziua Copilului.Regia locala de transport, anunta ca mijloacele de transport in comun vor circula dupa programul zilei de duminica.Societatea de Transport Public SA Alba Iulia isi adapteaza programul de transport pentru Ziua Internationala a Copilului.Astfel, pentru ziua de miercuri, 01.06.2022, programul de circulatie al Societatii de Transport Public S.A. Alba Iulia, in Zonele Metropolitane 1-7 va fi ... citeste toata stirea