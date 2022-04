Programul de fertilizare in vitro a fost introdus in planul de criza "Sprijin pentru Romania". Anuntul ministrului Familiei

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat luni ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro.Programul de fertilizare in vitro a fost introdus in planul de masuri economice si sociale "Sprijin pentru Romania"."Extinderea acestui program la nivel national - FIV 'O sansa pentru cuplurile infertile' -, insemnand decontarea pretului ... citeste toata stirea