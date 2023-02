Programul IMM Invest Plus a fost prelungit. Guvernul va majora plafonul la aproape 4 miliarde de euro in 2023

Programului IMM Invest Plus s-a prelungit pana la sfarsitul acestui an. Guvernul va majora plafonul total al programului, iar numarul maxim de beneficiari va depasi 26.000.Comunisia Europeana a aprobat notificarea Ministerului Finantelor cu privire la prelungirea programului IMM Invest Plus si a componentelor IMM Invest Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation si Rural Invest, cu majorarea plafoanelor pentru ajutoare de stat acordate sub forma de garantii pentru ... citeste toata stirea