Programul pentru cresterea natalitatii: marti incepe distribuirea voucherelor. Precizarile ministrului Familiei

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat data la care incepe distribuirea primelol zece vouchere in Programul pentru cresterea natalitatii. Este vorba despre ajutorul financiar pentru familiile si persoanele infertile, pentru tratamente de specialitate."Incepem distribuirea voucherelor in Programul pentru cresterea natalitatii. Primele zece doamne care s-au inscris in program vor primi maine (marti - n.r.) tichetele pentru tratamentul prescris de medicul specialist. Sute de tichete vor ... citeste toata stirea