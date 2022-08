Programul zilei de sambata la Festivalul Roman Apulum

In Cetatea Alba Carolina, are loc in acest weekend, cea de-a noua editie a Festivalului Roman Apulum.Festivalul a debutat vineri cu o expozitie si mai multe lansari de carte, si va continua in ziua de sambata, cu parada legionarilor romani si a razboinicilor daci, ateliere militare si mestesugaresti, demonstratii militare, lupte intre gladiatori.Programul Festivalul Roman Apulum. Traianus Optimus Princeps, editia a IX-aSambata, 13 august11.00 - 11.20 Ceremonia oficiala de deschidere a ... citeste toata stirea