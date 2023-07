Parlamentarii vor sa reglementeze utilizarea tehnologiei in contextul fenomenului deepfake. Astfel, distribuirea de continut falsificat de tip imagine, audio si/sau se va putea face doar cu respectarea unor reguli, in caz contrar fiind prevazute amenzi de pana la 200.000 de lei.Proiectul de Lege privind utilizarea responsabila a tehnologiei in contextul fenomenului deepfake a fost adoptat de Senat pe 26 iunie. In prezent, proiectul a fost inregistrat pentru dezbatere la Camera Deputatilor, ... citeste toata stirea