Proiect pentru combaterea violentei in scoli, derulat de IPJ Alba

Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Biroul Siguranta Scolara, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Alba si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Alba, va implementa in perioada 30 ianuarie - 25 februarie 2022, va implementa un proiect pentru combaterea fenomenului violentei in unitatile de invatamant.Intitulat "Spunem DA armoniei si prieteniei!", proiectul se va adresa elevilor de gimnaziu.Proiectul are ca scop implicarea acestora in activitati care sa ... citeste toata stirea