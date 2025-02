Proiectele prin "Anghel Saligny" si CNI, prioritizate de Guvern. Precizarile ministrului Dezvoltarii

Fondurile din Programul National de Investitii "Anghel Saligny" vor fi alocate in 2025 in proportie de 45% pentru lucrarile la sisteme de apa si de canalizare, 30% pentru sisteme de distributie a gazelor naturale si 25% pentru infrastructura de drumuri, poduri, podete si pasaje sau punti pietonale, a transmis joi ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, la Palatul Victoria, dupa sedinta Guvernului.Cabinetul Ciolacu a aprobat joi doua hotarari privind prioritizarea proiectelor incluse in Programul ... citește toată știrea