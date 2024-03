Proiectil gasit in urma unor sapaturi, la Daia Romana. Intervine echipa pirotehnica din cadrul ISU Alba

Un proiectil ramas neexplodat a fost descoperit luni, in urma unor sapaturi, in localitatea Daia Romana.Potrivit ISU Alba, echipa pirotehnica din cadrul inspectoratului se deplaseza, la solicitarea IPJ Alba, in localitatea Daia Romana pentru asanarea unui proiectil ramas neexplodat, gasit in urma unor sapaturi.Se intervine cu o autospeciala pirotehnica.Revenim cu detalii.foto: arhivaUrmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele articole pe alba24Proiectil gasit in urma unor ... citește toată știrea