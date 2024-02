Proiectul CONFER, oportunitate reala pentru diversificarea surselor de finantare si consolidarea sustenabilitatii financiare a ONG-urilor mici si medii din Romania, la final

Proiectul CONFER - Consolidarea Organizatiilor Non-guvernamentale prin Fundraising si Eficientizarea Rezultatelor a ajuns la final. CONFER a avut ca scop sa descopere si sa intareasca capacitatea unor organizatii nonguvernamentale active in domeniile educational si social, din zone insuficient deservite, de a mobiliza fonduri si a promova cauzele lor sociale in comunitate, prin sprijinul unei echipe de experti cu vasta experienta in fundraising si comunicare.Proiectul CONFER - Consolidarea ... citește toată știrea