Proiectul CRESCENDO (Consortiu REgional pentru Suport in Cariera, Educatiei Nonformala, Duala si tehnOlogica Alba), care vizeaza construirea unui campus modern pentru elevi si studenti din invatamantul profesional dual, se afla in prezent pe o pozitie eligibila pentru finantare, au anuntat vineri reprezentantii Primariei Alba Iulia.Proiectul CRESCENDO - Consortiul REgional pentru Suport in Cariera, Educatie Nonformala, Duala si tehnOlogica Alba, urmareste construirea unui campus de invatamant, ... citeste toata stirea