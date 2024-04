Propaganda rusa a incercat subminarea increderii in Armata Romana in randul cetatenilor. Raport al CSAT

Propaganda rusa a incercat subminarea increderii in Armata Romana. Consiliul Suprem de Aparare a Esarii (CSAT) a detaliat in raportul pe activitate pe anul 2023 care au fost principalele obiective ale serviciilor de informatii "ostile".Unul dintre aspecteel amintite de raport este subminarea, prin dezinformare si propaganda a increderii romanilor in Armata si aliati, in factorul decizional si in capacitatea institutiei militare nationale de a-si indeplini misiunile, prin derularea unor ... citește toată știrea