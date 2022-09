Propunere a lui Raed Arafat: 1% din profitul anual al fiecarei firme sa fie "pus deoparte" pentru dezastre si crize

Seful DSU, Raed Arafat, a facut o propunere inedita la Black Sea and Balkans Security Forum.Acesta a vorbit despre "conservarea" intr-un cont a 1% din profitul anual al fiecarei firme, care sa fie utilizat la nevoie in caz de dezastre sau crize.Potrivit Antena 3, Arafat a vorbit despre utilizarea acestor doar in cazul unor dezastre sau eventuale crize: "Trei, patru, cinci, sase luni, si ii platim cu 70% din salariu, dar nu ii dam afara" a spus Arafat.Seful DSU a gasit si un nume: "contul ... citeste toata stirea