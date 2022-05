Protest la Spitalul Municipal Aiud. Zeci de persoane angajate in starea de alerta vor ramane fara loc de munca

Zeci de angajati ai Spitalului Municipal din Aiud, Alba, cu contract pe perioada determinata, protesteaza joi, 19 mai, in curtea unitatii medicale, deoarece au fost anuntati ca vor ramane fara loc de munca. Oamenii cer gasirea unei solutii pentru suplimentarea fondurilor si organizarea unui examen, in conditiile legii, mai ales ca spitalul are un deficit de personal de peste 100 de cadre. Acestia sustin ca, desi termenul in care contractele vor expira se apropie, nu au primit niciun raspuns la ... citeste toata stirea