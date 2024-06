PSD ALBA: PNL a orchestrat cel mai mare atac la votul democratic, din istoria judetului. Continuam sa aparam democratia!

Alegerile locale de astazi raman in istoria judetului pentru cea mai mare presiune pe care PNL a exercitat-o vreodata asupra alegatorilor in scopul influentarii votului. Din orase pana in cele mai mici comune ale judetului este un adevarat atac orchestrat de candidatii liberali la adresa votului democratic. Echipa PSD ramane pe baricade si apara pana la capat democratia!Pana acum, colegii nostri din compartimentul juridic au primit sute de sesizari din intreg judetul privind presiuni si ... citește toată știrea