Pugilistul din Alba Iulia, Luca Fatan, a obtinut doua victorii la un turneu de box, in Serbia. Desemnat cel mai tehnic sportiv

Pugilistul din Alba Iulia, Luca Fatan, a participat recent la un turneu de box in Serbia. Este vorba despre un turneu de box, in aer liber, care s-a desfasurat in Serbia.Evenimentul sportiv a avut loc in perioada 7 -8 iunie.La turneu au participat cinci tari. Sportivul din Alba Iulia a reprezentat Romania, fiind parte din centrul centrul olimpic de pregatire de la Giurgiu.Luca a castigat doua meciuri in cadrul turneului.De asemenea, la sfarsitul turneului Luca a fost premiat si desemnat ... citește toată știrea