Punct de informare permanent pentru refugiati pe Autostrada A1. Ce servicii ofera celor aflati in tranzit

Autoritatile din Alba au deschis joi, 17 martie, punctul de informare si asistenta pentru refugiatii ucraineni, de pe autostrada A1, km 316 - dreapta, in zona comunei Pianu. Punctul de informare are ca scop consilierea cetatenilor straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina si tranziteaza judetul Alba, pe cale rutiera. Personalul care asigura functionarea 24 ore din 24 ore este nominalizat din cadrul structurilor IPJ Alba, IJJ Alba si ... citeste toata stirea