Trei puncte de prim ajutor pentru persoanele care au nevoie de asistenta medicala din cauza caniculei, vor fi operationale de astazi, in municipiul Aba Iulia si Aiud.Punctele de prim ajutor vor functiona in zilele aflate sub incidenta codului galben sau portocaliu de canicula, in intervalul orar 11:00 - 17:00.Doua dintre puncte amplasate in Alba Iulia, in zona cartierului centru, in fata complexului comercial Mercur City, iar celalalt in zona Cetate - pe Bulevardul Transilvaniei, langa BCR. ... citeste toata stirea