Radare de weekend in Alba: Lista drumurilor pe care vor fi amplasate echipajele de politie.Reprezentantii IPJ Alba au transmis amplasarea radarelor in perioada 22-23 iunie 2024:Amplasarea radarelor in perioada 22-23 iunie 2024Drumul National 1- Alba Iulia - Santimbru -- Oiejdea - Galda de Jos - Teius - Aiud - Inoc - limita cu judetul ClujDrumul National 1- Sebes - Cut - Cunta - limita judetul SibiuDrumul National 7 - Salistea -- Sibot - limita cu judetul HunedoaraDrumul National 67C ... citește toată știrea