In acest weekend prelungit politistii rutieri din Alba monitorizeaza circulatia, pentru evitarea accidentelor. Vor fi amplasate aparate radar in mai multe zone din judet.Inspectoratul de Politie Judetean Alba a suplimentat efectivele, iar peste 160 de politistii vor actiona, zilnic, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de deplina ordine si siguranta publica a minivacantei de Rusalii.Vor fi organizate actiuni de combatere a conducerii autovehiculelor sub influenta alcoolului sau a ... citeste toata stirea