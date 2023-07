Politistii rutieri din Alba se vor afla in trafic si in acest weekend, pentru a monitoriza circulatia si pentru evitarea accidentelor. Vor fi amplasate aparate radar in mai multe zone din judet.Soferilor le este recomandat sa respecte toate regulile de circulatie, sa ruleze cu viteza regulamentara, sa manifeste respect si rabdare in trafic, sa nu conduca obositi.Consumul de alcool (peste 0,80 g/l alcool pur in sange) sau alte substante (psihoactive) reprezinta infractiuni.Radare de ... citeste toata stirea