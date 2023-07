La inceput de saptamana politistii din Alba anunta unde vor amplasa radarele in judet.Alba24.ro va prezinta locurile in care vor sta fi amplasate radarele, luni, 3 iulie 2023.Amplasarea radarelor in data de 3 iulie 2023Drumul National 1- Alba Iulia - Santimbru -- Oiejdea - Galda de Jos - Teius - Aiud - Inoc - limita cu judetul ClujDrumul National 1- Sebes - Cut - Cunta - limita judetul SibiuDrumul National 7 Salistea -- Sibot - limita cu judetul HunedoaraDrumul National 67C - Sebes ... citeste toata stirea