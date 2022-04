RADARE in weekend in judetul Alba: Locatiile in care Politia monitorizeaza traficul rutier. Atentionari pentru soferi

Mai multe radare vor fi amplasate in trafic si in acest weekend. Politistii rutieri din Alba atentioneaza soferii sa respecte regulile de circulatie, pentru evitarea accidentelor.Atat soferii, cat si pietonii si ceilalti participanti la traficul rutier sunt atentionati sa circule cu atentie.Soferilor le este recomandat sa respecte limitele de viteza si sa nu conduca obositi.Potrivit Politiei, viteza maxima admisa in localitati este de 50 de kilometri / ora, iar pe drumurile nationale, in ... citeste toata stirea