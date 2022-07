RADARELE de weekend in ALBA: locatiile in care Politia Rutiera monitorizeaza circulatia. Atentionari pentru soferi

Politistii rutieri monitorizeaza circulatia in judetul Alba, in acest weekend. Le recomanda soferilor, dar si celorlalti participanti la trafic, sa respecte regulile rutiere, pentru evitarea accidentelor.Viteza maxima admisa in localitati este de 50 de kilometri / ora, iar pe drumurile nationale, in afara localitatilor, este de 90 km/h.Limita maxima se poate modifica, pentru motive legate de siguranta rutiera, atunci cand se circula in conditii meteo nefavorabile sau pe anumite segmente de ... citeste toata stirea