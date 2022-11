Rares Ioan, din Bucuresti, a castigat Trofeul Festivalului "VOICES", editia 2022. Georgiana Zbutea, din Alba Iulia, a obtinut locul I

Cea de-a X-a editie a Festivalului National - Concurs de muzica pop pentru tineri si studenti "Voices" si-a desemnat in weekend castigatorii.La capatul a doua zile in care muzica si talentul tinerilor concurenti au stralucit, juriul festivalului, condus de compozitorul si dirijorul Viorel Gavrila, avand in componenta nume sonore precum Aurelian Temisan, Georgeta Pluta, Paul Baidan, Vali Ilyes, Vasile Repede si Dominique Simionescu, a decis:a-s Castigator al Trofeului Festivalului "VOICES", ... citeste toata stirea