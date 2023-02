Raspunsul expertilor la intrebarea: "Devine Gorj noua zona Vrancea?" Cutremurul resimtit si in Alba a avut peste 160 de replici

INFP a anuntat ca cutremurul de 5.7 grade produs marti in Oltenia si care s-a simtit inclusiv la Alba, a avut peste 160 de replici, din care circa 60 s-au petrecut de azi dimineata si pana acum."Devine Gorj noua zona Vrancea?". "In niciun caz", au raspuns totusi reprezentantii INFP."Este o zona seismica cunoscuta, are o activitate in general slaba si moderata de-a lungul timpului. Ceea ce s-a intamplat ieri si alaltaieri este o intensificare deosebit de mare a acestei activitati in zona. ... citeste toata stirea