Razboiul de langa noi: Capitala Ucrainei Kiev si Harkov, bombardate de artileria ruseasca. Rusii au ajuns aproape de Kiev. Armata din Belarus, A intrat in Ucraina, pentru a oferi ajutor Rusiei

Razboiul purtat intre Ucraina si Rusia, a ajuns marti, in cea de -a sasea zi de confruntari.Capitala Kiev si orasul Harkov, au fost marti, bombardate intens de artileria rusa.Obuzele trase artileria rusa, au lovit blocuri de locuinte, spitale, cladiri administrative.Se inregistreaza pierderi omenesti si de o parte si de alta. In timpul atacului armatei ruse in Harkov, au fost ucise 10 persoane, iar alte 36 ranite.In Karkov, cladirea care adaposteste Consiliul Local din orasul ucrainean si ... citeste toata stirea