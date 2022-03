Razboiul de langa noi: Harkiv si Kiev, bombardate de artileria rusa. Incepe o noua runda de negocieri

Este ziua a saptea a invaziei desfasurate de Rusia, pe teritoriul Ucrainei.Artileria rusa tine sub asediu continuu orasele Karkov si capitala Kiev.In timpul bombardamentelor care au avut loc in Karkov, si -au pierdut viata 21 de persoane, iar alte 112 au fost ranite.Rusii declara ca au intrat miercuri in orasul Herson, dar primarul localitatii infirma informatia oferita de catre Rusia.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus miercuri ca aproape 6.000 de soldati rusi au fost ucisi in ... citeste toata stirea