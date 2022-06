Razboiul mut romano-maghiar de pe Piatra Secuiului. Doua borne din beton sunt vopsite periodic in culorile nationale ale celor doua tari FOTO

Doua borne topografice de beton amplasate pe masivul Piatra Secuiului, la Rimetea, in judetul Alba, sunt de aproape 30 de ani in centrul unei dispute intre romani si maghiari. Periodic, cele doua borne sunt vopsite in culorile drapelului national al Ungariei si Romaniei de catre cei care urca masivul de peste 1000 de metri altitudine, din Muntii Trascau. "Misiunea" de a vopsi bornele in culorile celor doua tari a fost preluata de "nationalisti" din ambele tabere. Populatia maghiara majoritara ... citeste toata stirea