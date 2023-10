Recalcularea pensiilor nu va fi finalizata nici in acest an, pentru toti pensionarii, in ciuda promisiunilor Guvernului.Seful Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu, a declarat ca operatiunea va dura pana in 2024.Citeste si Noul algoritm pentru cresterea pensiilor. Cele trei formule de calcul anuntate de ministrul Finantelor pentru recalcularea pensieiRecalcuarea pensiilor si, implicit, cresterea lor se amana cel mai probabil pana in a doua jumatate a anului 2024. Noua formula de calcul ... citeste toata stirea