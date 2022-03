Recensamant 2022: Probleme la accesarea platformei de autorecenzare. Numar mare de utilizatori

Institutul National de Statisctica a anuntat luni ca platforma de autorecenzare la Recensamant are probleme din cauza numarului mare de utilizatori.Autorecenzarea a inceput luni dimineata, iar platforma a avut probleme din cauza numarului mare de vizitatori.Vezi si Recensamant 2021: prima zi de autorecenzare online. Ce trebuie completat in formularul de pre-inregistrare si in chestionar"Ca urmare a interesului foarte ridicat manifestat de populatie pentru accesarea platformei de ... citeste toata stirea