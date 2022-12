Recomandari ale jandarmilor montani din Alba, pentru iubitorii de munte

Avand in vedere ca sezonul rece a inceput, iar in zonele montane straturile de zapada cresc, jandarmii montani sunt prezenti pentru a veghea asupra sigurantei iubitorilor de munte.La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Avram Iancu" Alba, avem in componenta 3 posturi de jandarmi montane: Sugag, Rosia Montana si Arieseni.Pentru a preveni evenimentele negative, reamintim turistilor cateva reguli de baza pe care sa le respecte pentru a avea o amintire placuta a clipelor petrecute la ... citeste toata stirea