Jandarmii montani din Alba transmit recomandari persoanelor care vor sa mearga in drumetii pe munte, in acest weekend. Sunt sfaturi utile pentru evitarea incidentelor.Recomandarile jandarmilor montani pentru turisti:inainte de a porni pe munte, informati-va cu privire la traseul ales si nivelul de dificultate al acestuiaasigurati-va ca aveti la dumneavoastra echipamentul adecvat sezonului si drumetiei stabiliteconsultati prognoza meteo din zona in care mergeti si respectati recomandarile ... citeste toata stirea