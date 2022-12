Recomandarile Politiei Alba pentru soferii aflati in trafic. La ce trebuie sa fie atenti, in aceasta perioada

Inspectoratul de Politie Judetean Alba transmite recomandari soferilor aflati in trafic, in aceasta perioada. Atentioneaza conducatorii auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor, indrumarile agentilor de circulatie si sa-si echipeze in mod corespunzator autovehiculele.Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, pe fondul conditiilor meteorologice nefavorabile si a cresterii valorilor de trafic specifica perioadei premergatoare Sarbatorii ... citeste toata stirea