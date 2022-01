Record absolut de cazuri de COVID-19 in Alba. Patru copii vaccinati, iar alti cinci sunt internati in spital

Judetul Alba a inregistrat joi, 27 ianuarie, un record absolut de cazuri noi de COVID-19. DSP a comunicat un numar de 590 de persoane infectate. Comparativ, miercuri erau raportate 344 cazuri noi in 24 de ore. Numarul cazurilor active a crescut la 3.170. Potrivit datelor Minsterului Sanatatii, judetul Alba are un grad de ocupare de 28,92% al paturilor destinate tratarii persoanelor bolnave de COVID-19.Prin urmare, o decizie privind trecerea scolilor in online este departe, avand in vedere ca o ... citeste toata stirea