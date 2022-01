Record absolut de varsta: Pacient de 105 ani din Galda de Jos, operat cu succes in cadrul sectiei de ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia

Un pacient in varsta de 105 ani, din Galda de Jos, a fost operat cu succes la sectia de ortopedie-traumatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, dupa ce a suferit o fractura la nivelul soldului.Acesta este cel mai varstnic pacient operat in perioada postdecembrista in cadrul sectiei de ortopedie-traumatologie."Este un record absolut de varsta al unui pacient operat in cadrul sectiei noastre in ultimii cel putin 30 de ani. Am mai avut in luna decembrie 2021 doua paciente, de 100, ... citeste toata stirea