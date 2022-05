Record de infractiuni pentru un sofer: baut, fara permis, la volan intr-o masina neinmatriculata si cu numar fals

Politistii din Alba au identificat, sambata, un sofer care a savarsit un numar de patru infractiuni, in timp ce conducea un autoturism. Potrivit IPJ Alba, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au identificat, sambata, un autoturism, cu numere provizorii de inmatriculare, conducatorului fiindu-i efectuate semnal pentru oprire, care nu a fost respectat. Dupa o scurta urmarire, conducatorul autoturismului a pierdut controlul asupra acestuia, intrand in coliziune cu un cap de pod. In ... citeste toata stirea