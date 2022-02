Record de soferi tineri depistati sub influenta drogurilor la volan intr-un judet din Ardeal

Zece tineri din Alba au fost depistati in ultimele 10 zile in timp ce conduceau autovehicule sub influenta substantelor psihoactive. Este un numar foarte mare de consumatori de droguri descoperiti intr-un interval de timp scurt, raportat la nivelul judetului. Cei zece au fost depistati in Alba Iulia, Cugir si in Sebes, iar varstele acestora sunt intre 19 si 30 de ani. In general, cazurile de soferi prinsi sub influenta drogurilor sunt destul de rare, fiind anuntate doar cateva intr-un an de ... citeste toata stirea