Recorduri de temperaturi neobisnuite in vestul Europei. Cum va fi vremea in Romania, in urmatoarea perioada

Esari din vestul Europei inregistreaza recorduri de temperaturi neobisnuite pentru aceasta perioada. Sunt valori aproape de canicula, la mijloc de primavara. In Romania, se resimte influenta unui val de aer tropical. Vor fi temperaturi ridicate, cel putin pana la mijlocul acestei saptamani.Sambata, in Franta, in regiunile Navarrenx si Lagor au fost inregistrate temperaturi de 33,9 grade C, respectiv 33,6 grade C.In Germania, in regiunile Ohlsbach si Freiburg temperaturile au urcat pana la ... citește toată știrea