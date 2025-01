Reducerea zaharului si a prajelilor : un pas esential pentru un colesterol sanatos si un organism echilibrat

Intr-o lume in care alimentatia dezechilibrata si stilul de viata sedentar devin din ce in ce mai comune, expertii in sanatate atrag atentia asupra importantei reducerii consumului de zahar si alimente prajite. Aceste obiceiuri alimentare nocive sunt asociate cu cresterea colesterolului, inflamatia in organism si riscul de boli cardiovasculare.Potrivit specialistilor, consumul excesiv de zahar rafinat contribuie la acumularea de grasimi in sange, ceea ce poate duce la formarea placilor de ... citește toată știrea