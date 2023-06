Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a ajuns vineri in Romania, pentru o vizita privata timp de 6 zile.Regele Charles ajunge in tara noastra, la doar o luna de la incoronarea ca monarh al Regatului Unit al Marii Britanii.Este pentru prima data in istorie cand un monarh britanic viziteaza tara noastra.Vineri, regele Charles a fost primit la Palatul Cotroceni, de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Aici monarhul englez s-a ... citeste toata stirea